Cip e Ciop Agenti Speciali | parla Kiki Layne | “Il film è nuovo e nostalgico al tempo stesso”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La nostra intervista video a, interprete di Ellie il Cip e, il revival/sequel della storica serie disponibile su Disney+. Una splendida sorpresa. Questa è stato Cip e, ildisponibile su Disney+ dal 20 maggio che riprende la serie omonima andata in onda tra il 1988 e il 1990, che vedeva i due popolari personaggi impegnati in numerose indagini. Se però di revival si tratta, ilriprende personaggi e temi della serie in modo originale, mostrandoceli 30 anni dopo nel mondo in cui la serie era girata, raccontandoci Cip eche quello show lo interpretavano alle prese con le loro vite che hanno preso direzioni diverse. ...

Kai_Loop : Sono a metà del film di Cip e Ciop, ma non mi aspettavo di rischiare di soffocarmi per sei volte di fila con i pop corn. - Frances04012541 : @RennaNietta Almeno lui si divertiva tra le mura di arcore i due cip e ciop #DraghiVattene e #Mattarella si diverto… - undertray : maledetta disney ho visto cip e ciop stupendo ?? geniale tutti i riferimenti pazzeschi - ManySkills1701 : Cip & Ciop avrebbero qualcosa da ridire ?? #LEredità - vipetricciuolo : @BeppeGiulietti @reportrai3 @RobertaMetsola @Europarl_IT @CoEMediaFreedom @EFJEUROPE @Molenews1 @PBerizzi… -

Voto: 6.5/10 Titolo originale : Chip 'n Dale: Rescue Rangers , uscita : 20 - 05 - 2022. Regista : Akiva Schaffer.Agenti Speciali: la recensione del film revival di Akiva Schaffer (su Disney+) 24/05/2022 recensione film: Agenti speciali di William Maga I due scoiattoli investigatori vengono ...Gli sceneggiatori diAgenti Speciali ringraziano l'esistenza di Disney+ se sono riusciti a realizzare la ...Chip & Ciop Agenti Speciali ha un sacco di cameo diversi, tra cui Ugly Sonic, South Park, The Simpsons e My Little Pony solo per citarne alcuni.