Cinema in lutto per la morte dell’attore Indimenticabile il ruolo nel famoso film

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Morto l’attore Jamie Bartlett. Aveva 55 anni ed era noto soprattutto per aver interpretato ildi David Genaro in Rhythm City e Mike O’Reilly in Isidingo. Ma il suopiùalè quello di James Gregory nelMandela – La lunga strada verso la libertà, al fianco di Idris Elba, 49 anni. Ilera basato sul libro dell’ex presidente sudafricano e il personaggio interpretato dall’attore Jamie Bartlett era quella dell’ufficiale e guardia carceraria di Nelson Mandela durante gli anni della sua prigionia. Fan e colleghi hanno definito l’attore pluripremiato una leggenda, un “vero eroe artistico” e hanno raccontato come la sua “energia riempisse i luoghi da lui frequentati”. Morto l’attore Jamie Bartlett Morto l’attore Jamie Bartlett – La causa del ...