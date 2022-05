Cina, manovre militari vicino a Taiwan: “Monito per Usa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – La Cina ha tenuto in questi giorni “esercitazioni militare” nelle acque e nei cieli intorno a Taiwan. A confermarlo i militari cinesi dopo la notizia delle prime esercitazioni congiunte di Cina e Russia dall’invasione russa dell’Ucraina e in concomitanza con la visita di Joe Biden in Asia, la prima da presidente. Un portavoce militare cinese, dopo le ultime parole di Biden su Taiwan, ha affermato che le manovre vicino all’isola sono state un “avvertimento solenne” agli Usa di fronte alla “collusione” con Taiwan. “E’ un avvertimento solenne di fronte alla collusione tra Usa e Taiwan”, ha detto il portavoce del Comando orientale dell’Esercito popolare di liberazione, il colonnello Shi Yi, dopo le ultime parole di Biden ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Laha tenuto in questi giorni “esercitazioni militare” nelle acque e nei cieli intorno a. A confermarlo icinesi dopo la notizia delle prime esercitazioni congiunte die Russia dall’invasione russa dell’Ucraina e in concomitanza con la visita di Joe Biden in Asia, la prima da presidente. Un portavoce militare cinese, dopo le ultime parole di Biden su, ha affermato che leall’isola sono state un “avvertimento solenne” agli Usa di fronte alla “collusione” con. “E’ un avvertimento solenne di fronte alla collusione tra Usa e”, ha detto il portavoce del Comando orientale dell’Esercito popolare di liberazione, il colonnello Shi Yi, dopo le ultime parole di Biden ...

