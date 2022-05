Cina, caccia su Taiwan e lancio di missili Icbm coreani: l'avvertimento dopo le parole di Biden (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Cina manda un segnale forte agli Usa dopo le parole del presidente Joe Biden su Taiwan. A quel discorso del numero uno della Casa Bianca sull'intervento Usa a difesa dell'isola... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lamanda un segnale forte agli Usaledel presidente Joesu. A quel discorso del numero uno della Casa Bianca sull'intervento Usa a difesa dell'isola...

Advertising

tigrelt : RT @AxlGuidato: L'esercito russo ha utilizzato per la prima volta l'ultimo Su-57 in un'operazione in Ucraina. Cosa c'è da sapere sull'ulti… - Vafankulu_Euru : RT @AxlGuidato: L'esercito russo ha utilizzato per la prima volta l'ultimo Su-57 in un'operazione in Ucraina. Cosa c'è da sapere sull'ulti… - marino29b : RT @AxlGuidato: L'esercito russo ha utilizzato per la prima volta l'ultimo Su-57 in un'operazione in Ucraina. Cosa c'è da sapere sull'ulti… - gianca7565 : RT @AxlGuidato: L'esercito russo ha utilizzato per la prima volta l'ultimo Su-57 in un'operazione in Ucraina. Cosa c'è da sapere sull'ulti… - AndreaMsg71 : RT @AxlGuidato: L'esercito russo ha utilizzato per la prima volta l'ultimo Su-57 in un'operazione in Ucraina. Cosa c'è da sapere sull'ulti… -