Ciclismo | Biniam Girmay | “Mi sento meglio | non avrò alcuna conseguenza da quest’infortunio”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Arrivano finalmente delle buone notizie per quanto riguarda, il talentuoso ciclista eritreo infortunatosi all’occhio durante i festeggiamenti per la storica vittoria ottenuta a Jesi in volata su Mathieu Van der Poel in occasione della decima tappa del Giro d’Italia 2022. Il corridore africano classe 2000 della Intermarché-Wanty-Gobert, ritiratosi dalla Corsa Rosa per precauzione, si è sottoposto ad alcuni esami medici in Belgio che hanno evidenziato come l’infortunio stia ormai guarendo. Esclusi dunque ulteriori problemi, al termine di un periodo di riposopotrà tornare ad allenarsi per preparare i prossimi appuntamenti della sua stagione, con il mirino già puntato verso i Mondiali. “Oggi mi, ma devo ancora riposare prima di tornare in sella. Sono felice di sapere che ...