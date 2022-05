Chiara Ferragni: “Quando diventi mamma per la società non sei più quasi nient’altro, mentre qualsiasi cosa facciano i padri viene esaltata” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Da Quando sono diventata madre, penso che la gente stia sempre li a vedere quanto sono una brava mamma nonostante io pensi di esserlo e tutte noi madri cerchiamo di fare il massimo per i nostri figli perché non c’è una madre migliore delle altre e non è una gara“. A dirlo è Chiara Ferragni che, a margine del talk “Forti Insieme”, da lei organizzato insieme a Pantene per sostenere l’imprenditoria e l’empowerment femminile, ha parlato con La 27esima Ora del Corriere della Sera, confidando i suoi pensieri e i suoi sentimenti riguardo a maternità, lavoro, successo e critiche. “Quando diventi mamma per la società non sei più quasi nient’altro. Penso sempre che ogni cosa che faccio venga sempre un po’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Dasono diventata madre, penso che la gente stia sempre li a vedere quanto sono una bravanonostante io pensi di esserlo e tutte noi madri cerchiamo di fare il massimo per i nostri figli perché non c’è una madre migliore delle altre e non è una gara“. A dirlo èche, a margine del talk “Forti Insieme”, da lei organizzato insieme a Pantene per sostenere l’imprenditoria e l’empowerment femminile, ha parlato con La 27esima Ora del Corriere della Sera, confidando i suoi pensieri e i suoi sentimenti riguardo a maternità, lavoro, successo e critiche. “per lanon sei più. Penso sempre che ogniche faccio venga sempre un po’ ...

