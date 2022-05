Chi ha ucciso Laura Ziliani? Mirto Milani confessa l’omicidio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ad oltre un anno dall’omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, è arrivata l’attesa svolta nella giornata di oggi, mercoledì 25 maggio. Mirto Milani, il fidanzato della figlia maggiore della vittima, in carcere dallo scorso 24 settembre, ha confessato l’omicidio. La confessione, come spiega Il Riformista, è giunta al termine di un lungo interrogatorio in carcere. Omicidio Laura Ziliani: arriva la confessione Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura sull’omicidio di Laura Ziliani, era stato lo stesso Mirto Milani a chiedere di essere interrogato. Con lui in carcere dallo stesso giorno si trovano anche le ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ad oltre un anno daldi, ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, è arrivata l’attesa svolta nella giornata di oggi, mercoledì 25 maggio., il fidanzato della figlia maggiore della vittima, in carcere dallo scorso 24 settembre, hato. La confessione, come spiega Il Riformista, è giunta al termine di un lungo interrogatorio in carcere. Omicidio: arriva la confessione Dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura suldi, era stato lo stessoa chiedere di essere interrogato. Con lui in carcere dallo stesso giorno si trovano anche le ...

