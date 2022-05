(Di mercoledì 25 maggio 2022), vicedirettore e opinionista politico della Novaja Gazeta, non ha intenzione di tornare nel suo Paese, dal quale è fuggito, malmeno per il momento. In una recente intervista al ...

Martynov, vicedirettore e opinionista politico della Novaja Gazeta, non ha intenzione di ... molti russi odiano questa guerra el'ha scatenata'. I russi stanno cambiando idea sulla guerra '...... in cui è ancora molto forte il ricordo dinon c'è più". "L'aspetto che più mi ha colpito " ...e Denil, rispettivamente di 18 e di 19 anni, sono stati costretti a restare a causa della leva ... Chi è Kyrill Martynov, il giornalista russo ospite di “Controcorrente” accusato di tradimento “Essere giornalisti a Mosca è dura. È la capitale del paese aggressore, si vive tra cordoni di polizia e simboli militari ufficiali, ci sono Z dovunque”. E dell’atteggiamento dell’opionione pubblica ...Da tempo Putin parla dello «spazio russo». Ma in un triste paradosso, proprio mentre è in corso l’operazione per «denazificare» l’Ucraina, si possono cogliere assonanze con lo spazio vitale rivendicat ...