Chelsea, il governo Uk ha autorizzato la vendita a Todd Boehly per 5 miliardi di euro: soldi devoluti alle vittime di guerra in Ucraina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il governo britannico, riporta l’agenzia Bloomberg, ha dato il via libera alla cessione del Chelsea: la decisione era attesa oggi, e ora che è arrivata permetterà il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato da Todd Boehly. L’oligarca russo Roman Abramovich, ex proprietario della società, non guadagnerà niente dalla cessione della squadra: il ricavato, 4,25 miliardi di sterline (quasi 5 miliardi di euro) sarà devoluto ad una associazione che si occupa delle vittime di guerra in Ucraina. “Dopo le sanzioni a Roman Abramovich il governo ha lavorato duramente per garantire che il Chelsea Football Club potesse continuare a giocare a calcio. Ma siamo sempre stati chiari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilbritannico, riporta l’agenzia Bloomberg, ha dato il via libera alla cessione del: la decisione era attesa oggi, e ora che è arrivata permetterà il passaggio del club londinese al consorzio statunitense guidato da. L’oligarca russo Roman Abramovich, ex proprietario della società, non guadagnerà niente dalla cessione della squadra: il ricavato, 4,25di sterline (quasi 5di) sarà devoluto ad una associazione che si occupa dellediin. “Dopo le sanzioni a Roman Abramovich ilha lavorato duramente per garantire che ilFootball Club potesse continuare a giocare a calcio. Ma siamo sempre stati chiari ...

