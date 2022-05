Chelsea | il governo britannico autorizza la cessione del club a Boehly

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilavrà un futuro: illadela Toddper 4,25 miliardi di sterline (quasi 5 milioni di euro). Lo si apprende dallo stesso: “La scorsa notte ildel Regno Unito ha raggiunto una posizione in cui potremmo rilasciare una licenza che consente la vendita delFootball“. “Dopo le sanzioni a Roman Abramovich ilha lavorato duramente per garantire che ilFootballpotesse continuare a giocare a calcio – scrive il-. Ma siamo sempre stati chiari sul fatto che il futuro a lungo ...

Il governo britannico ha approvato la vendita del Chelsea, di proprietà per gli ultimi 19 anni dell'oligarca russo Roman Abramovich, colpito dalle sanzioni a seguito del conflitto tra Mosca e Kiev. Il governo ha autorizzato la vendita del club della Premier League a un consorzio guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly. Il via libera alla cessione da parte del governo inglese segna l'inizio di una nuova epoca.