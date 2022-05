Che coraggio i maramaldi che insultano i superstiti dell'Azovstal (Di mercoledì 25 maggio 2022) Devo aver mancato alcuni recenti passaggi, e non so spiegarmi il giudizio diffuso sulla resa dei superstiti dell’Azovstal come una macchia sull’onore e una disfatta simbolica della difesa ucraina. Certo, i proclami fieramente ripetuti – “non ci arrenderemo mai! la resa non è nel novero delle nostre opzioni!” – avevano rischiato di renderli prigionieri delle parole e del culto del sacrificio supremo, quello che risuona nelle motivazioni delle medaglie alla memoria e si guadagna il rispetto un po’ ammirato un po’ costernato degli altri, della vita e della morte ordinaria. Le Termopili, Masada, attirano lo scherno degli spettatori quando non avvengono fino al sipario calato sui corpi esanimi. Ma erano trascorsi 86 giorni, si erano ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Devo aver mancato alcuni recenti passaggi, e non so spiegarmi il giudizio diffuso sulla resa deicome una macchia sull’onore e una disfatta simbolicaa difesa ucraina. Certo, i proclami fieramente ripetuti – “non ci arrenderemo mai! la resa non è nel noveroe nostre opzioni!” – avevano rischiato di renderli prigionierie parole e del culto del sacrificio supremo, quello che risuona nelle motivazionie medaglie alla memoria e si guadagna il rispetto un po’ ammirato un po’ costernato degli altri,a vita ea morte ordinaria. Le Termopili, Masada, attirano lo scherno degli spettatori quando non avvengono fino al sipario calato sui corpi esanimi. Ma erano trascorsi 86 giorni, si erano ...

