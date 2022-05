Charlotte Casiraghi si spoglia. A Cannes così, poi in piscina in costume... Le foto che fanno il giro del mondo | Guarda (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bella come sempre. Bella più che mai. Adesso, Charlotte Casiraghi in costume sembra una sirena e i tabloid di tutto il mondo parlano di lei. In abito fasciante, come Kate Middleton, a Cannes lascia tutti senza parole. E' proprio lei, regina indiscussa del Festival, ad infiammare l'evento assieme Dimitri Rassam. E dopo il red carpet, i tabloid francesi la immortalano in un momento intimo in piscina, dove sfoggia il suo fisico perfetto fasciato da un costume intero nero splendidamente "rètro". Insomma, la Casiraghi inaugura l'estate all'insegna della sensualità. Di giorno e di notte va sempre forte ed è una vera e propria regina indiscussa. La musa ispiratrice di Chanel - così tutti amano ricordarlo - si rilassa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bella come sempre. Bella più che mai. Adesso,insembra una sirena e i tabloid di tutto ilparlano di lei. In abito fasciante, come Kate Middleton, alascia tutti senza parole. E' proprio lei, regina indiscussa del Festival, ad infiammare l'evento assieme Dimitri Rassam. E dopo il red carpet, i tabloid francesi la immortalano in un momento intimo in, dove sfoggia il suo fisico perfetto fasciato da unintero nero splendidamente "rètro". Insomma, lainaugura l'estate all'insegna della sensualità. Di giorno e di notte va sempre forte ed è una vera e propria regina indiscussa. La musa ispiratrice di Chanel -tutti amano ricordarlo - si rilassa in ...

