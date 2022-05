Charlène di Monaco e la bellissima foto con la figlia Gabriella: «La mia principessa» (Di mercoledì 25 maggio 2022) La bambina ha debuttato insieme alla madre ai Montecarlo Fashion Awards, ma lo scatto più bello è stato realizzato lontano dal red carpet. A casa, strette l'una all'altra, finalmente di nuovo felici Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) La bambina ha debuttato insieme alla madre ai Montecarlo Fashion Awards, ma lo scatto più bello è stato realizzato lontano dal red carpet. A casa, strette l'una all'altra, finalmente di nuovo felici

