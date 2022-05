Advertising

glooit : Champions: Salah 'resto al Liverpool anche il prossimo anno' leggi su Gloo - sportli26181512 : Liverpool, Salah: 'Resterò di sicuro nella prossima stagione, non penso al contratto': Mohamed Salah, attaccante de… - Fantacalcio : Calciomercato Liverpool, Salah spavaldo: 'Resto e decido la Champions' - Gazzetta_it : Klopp: 'Col Real non sarà una rivincita'. Salah: 'Il Rinnovo? Ora penso solo alla finale' - tcm24com : Finale di Champions League, nel Liverpool recupera Salah preoccupa Thiago #liverpool -

Mohamedindosserà la maglia del Liverpool anche il prossimo anno. A svelarlo in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale dicontro il Real Madrid, in programma il 28 maggio, è lo stesso ...Commenta per primo Mohamed, attaccante del Liverpool, ha parlato nel corso dell'Open media day organizzato dai Reds a pochi giorni dalla finale dicontro il Real Madrid: 'Non penso al contratto in questo ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Mohamed Salah indosserà la maglia del Liverpool anche il prossimo anno. A svelarlo in conferenza stampa a pochi giorni dalla finale di Champions contro il Real Madrid, in progr ...L'attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto interessanti sul suo futuro ai microfoni di Sky Sport ...