Cessione Milan a RedBird, ci siamo: ecco le priorità degli americani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fondo RedBird sta acquistando la maggioranza del Milan da Elliott. Questo è ciò che vuole fare non appena insediatosi nel club rossonero Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il fondosta acquistando la maggioranza delda Elliott. Questo è ciò che vuole fare non appena insediatosi nel club rossonero

Advertising

AntoVitiello : Giorni cruciali per la cessione del #Milan a #RedBird Capital. La famiglia #Singer dovrebbe essere ripartita in que… - PietroMazzara : Cessione #Milan: #Investcorp si ritira dalla corsa al club rossonero. Fase di stallo che non si è sbloccata.… - pierluigidif : @farted94 Theo quando possiamo iniziare a fare le formazioni del Milan in cui mettiamo 'cessione di Skriniar' come… - Luxgraph : L'Equipe: 'Psg, Mbappé non sarebbe contrario alla cessione di Neymar' - Martino1494 : @fcin1908it Estate più serena? Cessione di bastoni o Lautaro, l’anno scorso lukaku e hakimi. Una cessione pesante c… -