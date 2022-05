Cent’anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, alla cerimonia tanti ospiti ed emozioni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bergamo. È stata ricca di ospiti ed emozioni la cerimonia organizzata dall’istituto di istruzione superiore “Mario Rigoni Stern”, l’ex istituto agrario di Bergamo, per celebrare i Cent’anni dalla nascita dello scrittore di cui questa scuola porta il nome. Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Amodeo, sono stati presentati gli elaborati realizzati dalle alunne e dagli alunni delle classi 2AG, 2C, 4C, 4F e 5AP in attuazione del progetto dedicato a Mario Rigoni Stern nella ricorrenza del centenario della nascita e del decennale dell’intitolazione dell’istituto. Il progetto, che ha coinvolto più classi, si è articolato durante l’intero anno ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bergamo. È stata ricca diedlaorganizzata dall’istituto di istruzione superiore “”, l’ex istituto agrario di Bergamo, per celebrare idello scrittore di cui questa scuola porta il nome. Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Amodeo, sono stati presentati gli elaborati realizzati dalle alunne e dagli alunni delle classi 2AG, 2C, 4C, 4F e 5AP in attuazione del progetto dedicato anella ricorrenza del centenario dellae del decennale dell’intitolazione dell’istituto. Il progetto, che ha coinvolto più classi, si è articolato durante l’intero anno ...

fromGaeta : La TAC a Tutankhamon. Ecco come è vissuto e morto il faraone a cent'anni dalla scoperta, in Egitto, della sua tomb… - Rolfi39 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - È il giorno di #Berlinguer: Mattarella all’Università di #Sassari per celebrare i cent’anni dalla nascita http… - infoitinterno : #AccaddeOggi: 25 maggio 1922, cent'anni dalla nascita di Enrico Berlinguer. Fotogallery - L'Unione… - UnioneSarda : #Sardegna - È il giorno di #Berlinguer: Mattarella all’Università di #Sassari per celebrare i cent’anni dalla nasci… - Mis_Strozzo : La saga dell'ipocrisia abbia inizio. È il giorno di Berlinguer: Mattarella all’Università di Sassari per celebrare… -