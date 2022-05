Cds su Koulibaly | “Proposta di rinnovo con ingaggio dimezzato | la distanza non sembra colmabile”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Corriere dello Sport parla della situazionein casa Napoli. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza del 2023, ma latra richiesta e offertamolto alta. Attualmente il senegalese percepisce 6 milioni di euro. Il quotidiano fa chiarezza sul punto della situazione. “Kalidou ha parlato con De Laurentiis dopo la qualificazione in Champions, e dunque dopo la vittoria con il Sassuolo: il presidente gli ha chiesto di restare e dopo quel colloquio è venuto fuori anche l’argomento-: il Napoli, impegnato nella missione di abbattere il monte-ingaggi, gli ha proposto un quinquennale da 3 milioni a stagione, ovvero la metà dello stipendio attuale, ma lanon”. L’ipotesi di restare fino alla scadenza “E ciò ...

Il Corriere dello Sport parla del rinnovo di Kalidou, che potrebbe non esserci data la troppa differenza tra domanda e proposta. Questo è quanto riferisce il quotidiano in merito: ' Il Barça lo vuole ma De Laurentiis, che lo valuta 40 milioni ...Il futuro diè appeso ad un filo: il Barcellona lo vuole ma latita l'offerta e c'è ancora troppa distanza sul rinnovo con il Napoli ad un anno dalla scadenza.Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa tra il club ed il senegalese in scadenza nel giugno 2023 ...Ospina prende tempo e aspetta il Real Madrid Nodo rinnovo per Kalidou. 'L'uruguaiano ha svolto le visite mediche. Ospina prende tempo e aspetta il Real Madrid. Il Corriere dello Sport, nella sua edizi ...