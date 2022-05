Cdp inaugura nuovo ufficio a Brescia, in ultimi 3 anni in Lombardia risorse per 8 mld (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Otto miliardi di euro a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della Lombardia, una rinegoziazione dei mutui per 1,5 miliardi e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha realizzato negli ultimi anni nel territorio lombardo. Operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata grazie all’inaugurazione del nuovo ufficio territoriale di Brescia, il secondo in Lombardia dopo quello di Milano. Un’iniziativa che permetterà di ampliare il raggio di azione anche alle province di Bergamo, Cremona e Sondrio. L’obiettivo della seconda tappa del Roadshow di Cdp che si è tenuto oggi a Brescia è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Otto miliardi di euro a favore di oltre 18.000 imprese e circa 300 enti pubblici della, una rinegoziazione dei mutui per 1,5 miliardi e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati alla città e alla regione. Queste alcune delle iniziative che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha realizzato neglinel territorio lombardo. Operatività che continuerà a essere garantita e rafforzata grazie all’zione delterritoriale di, il secondo indopo quello di Milano. Un’iniziativa che permetterà di ampliare il raggio di azione anche alle province di Bergamo, Cremona e Sondrio. L’obiettivo della seconda tappa del Roadshow di Cdp che si è tenuto oggi aè ...

Advertising

lifestyleblogit : Cdp inaugura nuovo ufficio a Brescia, in ultimi 3 anni in Lombardia risorse per 8 mld - - abollis : RT @BresciaOggiIT: Cassa depositi e prestiti inaugura la nuova sede in piazza della Loggia a #Brescia Guarda sul nostro sito lo streaming d… - TV7Benevento : Cdp inaugura nuovo ufficio a Brescia, in ultimi 3 anni in Lombardia risorse per 8 mld - - BresciaOggiIT : Cassa depositi e prestiti inaugura la nuova sede in piazza della Loggia a #Brescia Guarda sul nostro sito lo stream… - ledicoladelsud : Cdp inaugura nuovo ufficio a Brescia, in ultimi 3 anni in Lombardia risorse per 8 mld -