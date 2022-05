Catanzaro-Padova, Playoff Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un posto disponibile per raggiungere Modena, Bari e Sudtirol (le vincitrici dei tre Gironi della Lega Pro) nel prossimo campionato di Serie B. Dopo varie peripezie, quattro contendenti sono riuscite ad arrivare alla Final Four dei Playoff di Serie C. Obiettivo: staccare il pass per partecipare alla finalissima continuando a coltivare il sogno promozione. Tra le società impegnate in questo torneo di fine regular season ci sono anche Catanzaro e Padova. I giallorossi sono arrivati ad un passo dalla finale eliminando con una doppia vittoria il Monopoli, mentre i biancoscudati hanno estromesso la Juventus U23 avvalendosi del miglior piazzamento in campionato (1-1 complessivo alla fine dei centottanta minuti). Ecco le ultime da Catanzaro-Padova con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un posto disponibile per raggiungere Modena, Bari e Sudtirol (le vincitrici dei tre Gironi della Lega Pro) nel prossimo campionato diB. Dopo varie peripezie, quattro contendenti sono riuscite ad arrivare alla Final Four deidiC. Obiettivo: staccare il pass per partecipare alla finalissima continuando a coltivare il sogno promozione. Tra le società impegnate in questo torneo di fine regular season ci sono anche. I giallorossi sono arrivati ad un passo dalla finale eliminando con una doppia vittoria il Monopoli, mentre i biancoscudati hanno estromesso la Juventus U23 avvalendosi del miglior piazzamento in campionato (1-1 complessivo alla fine dei centottanta minuti). Ecco le ultime dacon le ...

Advertising

infoitsport : Serie C, al via le semifinali playoff: il Catanzaro riceve il Padova - MRB_it : ?? | In programma Catanzaro-Padova e Feralpisalò-Palermo #MondoRossoBlù #MRB #SerieC #PlayOff - WiAnselmo : RT @Mediagol: Catanzaro-Padova, probabili formazioni: Iemmello sfida Ceravolo, occhi sulla finale - Mediagol : Catanzaro-Padova, probabili formazioni: Iemmello sfida Ceravolo, occhi sulla finale - Ginamaboldrin : #serieC Il @PadovaCalcio oggi contro il @USCatanzaro1929 vincerà per 2-0 #padova #catanzaro #playoff -