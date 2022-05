Caso Ream, la procura rinuncia a ricorso contro Lubbia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nessun ricorso da parte della procura contro il proscioglimento del dirigente comunale Paolo Lubbia dal processo Ream. I pubblici ministeri torinesi hanno rinunciato dopo che avevano chiesto alla Corte di Appello di ordinare il suo rinvio a giudizio ribaltando la sentenza con cui all’udienza preliminare, nel settembre del 2020, era stato pronunciato il “non luogo a procedere”.Nel Caso Ream in primo grado erano stati condannati la sindaca Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l’ex assessore Sergio Rolando. In appello, nei giorni scorsi, sono stati tutti assolti. Lubbia era stato chiamato in causa per uno dei diversi risvolti della vicenda riguardante il debito da 5 milioni di euro nei confronti di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nessunda parte dellail proscioglimento del dirigente comunale Paolodal processo. I pubblici ministeri torinesi hannoto dopo che avevano chiesto alla Corte di Appello di ordinare il suo rinvio a giudizio ribaltando la sentenza con cui all’udienza preliminare, nel settembre del 2020, era stato pronunciato il “non luogo a procedere”.Nelin primo grado erano stati condannati la sindaca Chiara Appendino, il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana e l’ex assessore Sergio Rolando. In appello, nei giorni scorsi, sono stati tutti assolti.era stato chiamato in causa per uno dei diversi risvolti della vicenda riguardante il debito da 5 milioni di euro nei confronti di ...

