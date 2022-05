Caso Micovschi | i legali dei tre ultras arrestati | “Non esistono mandanti”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Questa mattina i tredagli agenti della Digos di Avellino sono comparsi davanti al GIP del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone. I tre, accusati dell’aggressione nei confronti del calciatore Claudiu, affiancati dai rispettiviGaetano Aufiero, Fabio Tulimiero e Nicola D’Archi hanno risposto alle domane del GIP. E’ stata anche identificata la donna presente la sera del 4 maggio. Si tratta di una 24enne di Avellino che era in macchina con gli altri tre. “Non ci sono mandati – spiega l’avvocato Aufiero – Ci sembra un’amplificazione mediatica, forse fuori luogo. I ragazzi non hanno respinto le accuse, il fatto è stato confermato: le immagini sono chiarissime. E’ stata contestata la finalità – spiega – Non è mai stata consumata una rapina aggravata ...

