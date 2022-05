Caro bollette, Conte: “Serve un tetto europeo al prezzo del gas e l’Energy Recovery Fund” – Video (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, oltre agli obiettivi e alle raccomandazioni su energia e clima fatte dalla Commissione Europea all’Italia, ha presentato le proposte pentastellate. Secondo l’ex premier Serve “un sostegno immediato a famiglie e imprese, appunto per il Caro energia, contrastare le pratiche speculative, e imporre un tetto, anche europeo, al prezzo del gas“. Ma non solo. “Poi abbiamo proposto una serie di misure strutturali – ha continuato – come l’accelerazione sull’ecoenergie e sull’efficienza energetica, la spinta all’innovazioni delle reti, lo stoccaggio europeo comune, la costruzione di filiere produttive italiane ed Europe in grado di accompagnare il processo di diversificazione energetica”. “Ecco perché – ha concluso l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, oltre agli obiettivi e alle raccomandazioni su energia e clima fatte dalla Commissione Europea all’Italia, ha presentato le proposte pentastellate. Secondo l’ex premier“un sostegno immediato a famiglie e imprese, appunto per ilenergia, contrastare le pratiche speculative, e imporre un, anche, aldel gas“. Ma non solo. “Poi abbiamo proposto una serie di misure strutturali – ha continuato – come l’accelerazione sull’ecoenergie e sull’efficienza energetica, la spinta all’innovazioni delle reti, lo stoccaggiocomune, la costruzione di filiere produttive italiane ed Europe in grado di accompagnare il processo di diversificazione energetica”. “Ecco perché – ha concluso l’ex ...

