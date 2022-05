“Carezze di danza” | al Teatro Manfredi di Ostia lo spettacolo contro ogni forma di discriminazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– “Unodedicato al ricordo edi: questo il tema della serata di gala che si terrà venerdì 27 maggio alle ore 20:45 presso ilNinodi”. A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna che insieme al Liceo Coreutico Giovanni Paolo II presenta lodi– per non discriminare”. “Questo evento – spiega Tirrito – nasce con un duplice obiettivo: da un lato per ricordare e lottaretipo di, dall’altro per celebrare la conclusione di un anno di collaborazione intenso e commovente con i ragazzi del Liceo ...