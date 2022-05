Cardarelli, medici pronto soccorso incontrano Speranza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I medici, gli infermieri e gli operatori sanitari del pronto soccorso del Cardarelli hanno incontrato oggi a Roma il ministro della sanità Roberto Speranza per illustrare le difficoltà del polo maggiore del pronto soccorso di Napoli. “Ringraziamo – spiegano gli operatori – il ministro Speranza e il sottosegretario Sileri per aver ricevuto oggi al ministero della salute una delegazione di medici ed infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. medici e infermieri hanno avuto modo di illustrare il grave disagio lavorativo e le difficoltà a garantire l’assistenza ai pazienti e hanno potuto sottoporre alcune ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I, gli infermieri e gli operatori sanitari deldelhanno incontrato oggi a Roma il ministro della sanità Robertoper illustrare le difficoltà del polo maggiore deldi Napoli. “Ringraziamo – spiegano gli operatori – il ministroe il sottosegretario Sileri per aver ricevuto oggi al ministero della salute una delegazione died infermieri deldell’ospedaledi Napoli.e infermieri hanno avuto modo di illustrare il grave disagio lavorativo e le difficoltà a garantire l’assistenza ai pazienti e hanno potuto sottoporre alcune ...

