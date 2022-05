(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Non capisco perché lacontrapponga la giusta necessità di tutelare il lavoro della Polizia penitenziaria alla creazione di luoghi per l'affettività deiall'interno delle". Lo dice il senatore Franco, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem nella Commissione Giustizia. "Due temi entrambi importanti e che rispondono ad esigenze reali riguardanti la vita di persone in carne ed ossa. E' un classico dellal'idea che per affermare il diritto di uno bisogna sacrificare quello di un altro, il problema è che su questa strada rischiamo di peggiorare le condizioni di tutti".

Advertising

ADM_assdemxmi : Emergenza carceri. Mirabelli: “Rendiamo permanenti le misure presente durante l’emergenza Covid” - PoliticaNewsNow : Carceri, Mirabelli (Pd): “Rendere permanenti musare prese durante pandemia” -

Il Sannio Quotidiano

... dipende da quanti giudici stanno firmando in queste ore il permesso per farli uscire dalle...delle persone che domani lo affiancheranno nell'incontro promosso dal senatore Franco...- ha proposto- Il tema della malattia psichiatrica all'interno del carcere, infatti, è ... Credo che serva un impulso nazionale, perché altrimenti lerischiano davvero di diventare ... Carceri: Mirabelli, 'Lega sbaglia, detenuti e agenti non vanno messi contro' Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Non capisco perché la Lega contrapponga la giusta necessità di tutelare il lavoro della Polizia penitenziaria alla creazione di luoghi per l’affettività dei detenuti all’i ...Il 'Gruppo della tragressione', di cui fanno parte anche reclusi per reati di criminalità organizzata da cui hanno preso le distanze, domani sarà a Palazzo Giustiziani dopo un percorso iniziato 25 ann ...