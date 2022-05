(Di mercoledì 25 maggio 2022) ANCONA - Il caso dei lavori in super ritardoVanvitelliana , sollevato dal Corriere Adriatico, plana in consiglio comunale. 'Non abbiamo da rimproverarci nulla: va rimproverata solo la ditta ...

'Non abbiamo da rimproverarci nulla: va rimproverata solo la ditta che ha abbandonato il cantiere', ha tuonato l'assessore Paolo Manarini, in replica a un'interrogazione urgente di Daniela Diomedi con una campagna stampa in cui ha svelato tutte le stranezze di un'opera. Si dovevano terminare a Marzo, ma il cantiere è ancora in alto mare. Da qui l'interesse di Striscia. Cantiere bluff alla Mole, spesi 3.9 milioni a vuoto. L'assessore Paolo Manarini: «Il Comune chiederà i danni» ANCONA - Il caso dei lavori in super ritardo alla Mole Vanvitelliana, sollevato dal Corriere Adriatico, plana in consiglio comunale. «Non abbiamo da rimproverarci nulla: va rimproverata solo la ditta»