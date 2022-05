Canoa slalom, l’Italia in Slovacchia per gli Europei (Di mercoledì 25 maggio 2022) La stagione internazionale della Canoa slalom inizia con il Campionato Europeo in programma a Liptovsky Mikulas (Slovacchia) dal 26 al 29 maggio. Il canale slovacco, che ha dato i natali al leggendario Michal Martikan, ospiterà la massima competizione continentale per la terza volta dopo le edizioni del 2007 e del 2016. Per la nazionale guidata dal direttore tecnico Daniele Molmenti la stagione entra subito nel vivo con in palio i titoli Europei. A giugno invece ripartirà il circuito di coppa del mondo, tra Praga (10-12), Cracovia (17-19) e Tacen (24-26), che si concluderà poi con le ultime due tappe di Pau (26-28 agosto) e La Seu d’Urgell (2-4 settembre). Per l’assegnazione dei titoli iridati si gareggerà sul canale di Augsburg, in Germania dal 26 al 31 luglio mentre, per le categorie giovanili, dal 5 al 10 luglio, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022) La stagione internazionale dellainizia con il Campionato Europeo in programma a Liptovsky Mikulas () dal 26 al 29 maggio. Il canale slovacco, che ha dato i natali al leggendario Michal Martikan, ospiterà la massima competizione continentale per la terza volta dopo le edizioni del 2007 e del 2016. Per la nazionale guidata dal direttore tecnico Daniele Molmenti la stagione entra subito nel vivo con in palio i titoli. A giugno invece ripartirà il circuito di coppa del mondo, tra Praga (10-12), Cracovia (17-19) e Tacen (24-26), che si concluderà poi con le ultime due tappe di Pau (26-28 agosto) e La Seu d’Urgell (2-4 settembre). Per l’assegnazione dei titoli iridati si gareggerà sul canale di Augsburg, in Germania dal 26 al 31 luglio mentre, per le categorie giovanili, dal 5 al 10 luglio, ...

