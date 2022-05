Can Yaman non lascia l’Italia, ma cambia casa a Roma (Di mercoledì 25 maggio 2022) Can Yaman non lascia l’Italia, ma Can Yaman cambia casa a Roma. Qual è il prossimo progetto di Can Yaman in Italia? Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 25 maggio 2022) Cannon, ma Can. Qual è il prossimo progetto di Canin Italia? Tvserial.it.

Advertising

VanityFairIt : L'attore turco, con un duro sfogo su Instagram, ha annunciato che cambierà casa (anche se resterà a Roma) perché no… - NTaricone : @CanYamanMedia Sempre più in alto Can yaman x sempre - Aferdit78355557 : @CanYamanMedia @izaps76 Vedi a Can Yaman fare polemica ti fa alzare i follower, ti conviene stare sempre sul gospel… - Aferdit78355557 : @irenes_y @ozgecangurel Scusa non c'entra niente foto ?? di Ozge Gurel con Can Yaman, ormai tempo di Can Yaman e fin… - antoninacalabr1 : @akilezna ???Buon giorno,sempre più in alto Can Yaman e noi siamo orgogliose di averlo scelto ?? -