Camorra | sequestro di beni milionario nell’operazione congiunta ROS – Guardia di Finanza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In data odierna, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e i finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata di Napoli hanno eseguito, tra le province di Napoli, Caserta e L’Aquila, un decreto didimobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 6.500.000 di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per le Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli – nei confronti di FONTANA Giuseppe, legato da vincoli di parentela con il defunto ZAGARIA Francesco, conosciuto con l’appellativo di Ciccio ‘a benzina, cognato del boss ZAGARIA Michele, avendone sposato lasorella Elvira.FONTANA Giuseppe, attualmente detenuto, conosciuto anche come Pino o Pinuccio, imprenditore nel campo dell’edilizia, ...

Sono stati, inoltre, i sottoposti aanche 4 terreni ubicati in provincia di Napoli, 3 società operanti nel settore edile ed immobiliare con sede in provincia di Caserta, 5 autoveicoli e ...