(Di mercoledì 25 maggio 2022) Figurano anche 33 immobili, tra le province di Napoli, Caserta e L'Aquila, tra i beni per un valore complessivo pari a circa seie mezzo disequestrati dai Carabinieri del Raggruppamento ...

Advertising

cronachecampane : Camorra, sequestro beni a imprenditore legato al boss Zagaria #camorra #giuseppefontana #michelezagaria - romanannamaria : RT @SkyTG24: #Napoli, fondi Covid percepiti illecitamente: sequestro da 245mila euro a figlio boss - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Percepiva i contributi per le aziende stanziati dal governo per l'emergenza Covid-19, pur essendo figlio di un esponente di un… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, fondi Covid percepiti illecitamente: sequestro da 245mila euro a figlio boss - RobertoBerretta : RT @SkyTG24: #Napoli, fondi Covid percepiti illecitamente: sequestro da 245mila euro a figlio boss -

Agenzia ANSA

Figurano anche 33 immobili, tra le province di Napoli, Caserta e L'Aquila, tra i beni per un valore complessivo pari a circa sei milioni e mezzo di euro sequestrati dai Carabinieri del Raggruppamento ...... reati di pedopornografia, tratta di essere umani, violenza sessuale di gruppo,di ... Quanto all'appartenenza alle organizzazioni criminali, nel 2019 gli affiliati allaerano 255, alla ... Camorra: sequestro da 6,5 milioni euro imprenditore dei Casalesi - Cronaca Maxi sequestro di beni per 6,5 milioni di euro a imprenditore edile vicino al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. I finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (GICO) e i Carabinieri ...Un decreto di sequestro di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 6.500.000 di euro ...