Cambiamenti climatici | mare sempre più caldo e cambia la biodiversità marina

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – I nostri mari si stanno riscaldando anche in profondità e l’aumento delle temperature sta causando drasticidella, dalla scomparsa delle specie più sensibili caratteristiche del nostroall’invasione di altre, spesso aliene, che meglio si adattano a unpiù. A lanciare l’allarme è Greenpeace che si è immersa in questi giorni nelle acque dell’Areaprotetta (Amp) di Mira, a Trieste, dove un anno fa, nell’ambito del progetto, sono stati posizionati dei sensori per la misurazione della temperatura lungo la colonna d’acqua. Insieme ai ricercatori dell’Amp e dell’Istituto nazionale di oceanografia e ...