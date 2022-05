(Di mercoledì 25 maggio 2022) Rai 2 una rete un po’ allo sbaraglio, prova a virare rotta puntando su uno dei volti dell’anno. Parliamo diche sta per diventare assoluta protagonista della fascia predella rete. Chi conosce bene la proposta di Rai 2 sa che nella fascia che va dalle 19 alle 20,30 da anni, lo slot è occupato dalletv americane. Siperò, a partire dal mese di giugno con una novità più “fresca”; cosa vedremo su Rai 2? Via letv americane, che comunque hanno sempre portato ottimi ascolti,, che torna su Rai 2 a distanza di ben 28 anni dall’ultima edizione. Sarà questa finalmente una mossa vincente? Lo decreteranno la qualità del programma e anche gli ascolti, come succede sempre in questi casi. L’ultima puntata ...

Advertising

henrikmfs : @laurelmfs MA COSA TI CAMBIA, COSÌ LI RECUPERANO PRE EVANTO SCUSA MEGLIO - DalbertGOAT : @baignowski @BobOfMeddle @MajinMarotta @jrbasket2015 non cambia nulla, ha già firmato il pre contratto, l’ajax sa d… - EnricomariaSala : @caste79 @InterCM16 Suning ha impostato un programma che stava portando risultati su tutti i fronti: pre covid - va… - LucaMou1927 : @matt_eoo0 @OfficialASRoma Si cambia tutto tranne la sciarpa e il rituale pre partita - Davide19663174 : @lanfraz @Antonio_Caramia Però la questione cambia: L'efficacia delle mascherine nel risurre il contagio è dinostra… -

Ultime Notizie Flash

Effetto Sfdr sui fondi obbligazionari Ma cosanei portafogli obbligazionari quando vengono ... Per il momento, dunque, le differenze dei portafogli 'e post' articolo 8 sono minime, ma solo il ...... il legame tra intestino e cervello confermato da uno studio italiano Comeil cervello in ...ipotizzato che questi cambiamenti si differenzino nelle varie fasi della transizione menopausale (-... Cambia il pre serale di Rai 2: fuori le serie tv, dentro l'Almanacco di Drusilla Foer: le anticipazioni Drusilla Foer padrona di casa su Rai 2 con una novità per l'estate: L'almanacco del giorno dopo in onda prima del Tg ...Uno studio Usa su 271 ospedali mostra una crescita del tasso di resistenza. In Italia il caso Azitromicina: a gennaio nelle farmacie era andata a ruba ...