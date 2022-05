Call of Duty: Modern Warfare II, ecco il teaser ufficiale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il deludente Call of Duty: Vanguard, reo di non aver saputo conquistare una community sempre più esigente, Activision con Modern Warfare II tenterà di riconciliare il rapporto con il pubblico esigente dello sparatutto. Call of Duty: Modern Warfare II, di cosa parla il teaser Pur non rivelando vere e proprie sequenze di gioco, il breve teaser mostra però i personaggi che parteciperanno a questo nuovo conflitto, componendo l’artwork principale del capitolo. Il teaser fa vedere i membri della Task Force 141 guidati dal capitano John Price, tra questi Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garrick ed una new entry come il Colonnello delle Forze Speciali Alejandro Vargas. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo il deludenteof: Vanguard, reo di non aver saputo conquistare una community sempre più esigente, Activision conII tenterà di riconciliare il rapporto con il pubblico esigente dello sparatutto.ofII, di cosa parla ilPur non rivelando vere e proprie sequenze di gioco, il brevemostra però i personaggi che parteciperanno a questo nuovo conflitto, componendo l’artwork principale del capitolo. Ilfa vedere i membri della Task Force 141 guidati dal capitano John Price, tra questi Simon “Ghost” Riley, John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garrick ed una new entry come il Colonnello delle Forze Speciali Alejandro Vargas. ...

