Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: richiesta a Tiago Pinto (Di mercoledì 25 maggio 2022) José Mourinho ha le idee chiare su come rinforzare la Roma della prossima stagione: ecco la richiesta a Tiago Pinto La finale di questa sera è importantissima per la storia della Roma, che potrebbe alzare il primo trofeo europeo della sua storia. Il Feyenoord è una squadra complicata da affrontare, che ha concluso al terzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Joséha le idee chiare su come rinforzare ladella prossima stagione: ecco laLa finale di questa sera è importantissima per la storia della, che potrebbe alzare il primo trofeo europeo della sua storia. Il Feyenoord è una squadra complicata da affrontare, che ha concluso al terzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - calciomercatoit : ??#RomaFeyenoord - Nuovi arrivi oggi a Tirana di diversi tifosi da Roma e dall’Olanda, molti senza biglietto: disord… - LeBombeDiVlad : ???? #Torino, #Mandragora piace a #Roma e #Fiorentina: le ultime sul centrocampista ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Luxgraph : Daily Mail: 'Roma, pronto l'affondo per Douglas Luiz' - LeBombeDiVlad : ?????? #Roma, #Mourinho ha una preferenza a centrocampo: ecco il nome in cima alla lista dei desideri ?? #LBDV… -