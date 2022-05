Calciomercato Napoli, nome nuovo per l’attacco: gioca in Serie A (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il club campano, dopo aver ufficializzato Oliveira, proverà a strappare all’Udinese, l’esterno spagnolo ed ex Milan, Gerard Deulofeu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’esterno spagnolo sarebbe un profilo perfetto per il Napoli, in quanto potrebbe essere adattato sia come esterno che come trequartista. Deulofeu Calciomercato Napoli Lo spagnolo, starebbe cercando un club dove mettere in mostra le sue qualità e vorrebbe giocare la Champions, come confermato dal suo agente Alberto Botines: “Napoli è una grande piazza e sarebbe gradita a Gerard. Continuo a pensare che per lui possa essere un’ottima opzione“ Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il club campano, dopo aver ufficializzato Oliveira, proverà a strappare all’Udinese, l’esterno spagnolo ed ex Milan, Gerard Deulofeu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’esterno spagnolo sarebbe un profilo perfetto per il, in quanto potrebbe essere adattato sia come esterno che come trequartista. DeulofeuLo spagnolo, starebbe cercando un club dove mettere in mostra le sue qualità e vorrebbere la Champions, come confermato dal suo agente Alberto Botines: “è una grande piazza e sarebbe gradita a Gerard. Continuo a pensare che per lui possa essere un’ottima opzione“

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - Gazzetta_it : Polizia perquisisce la sede del Lilla. L'Equipe: 'si indaga per il trasferimento di #Osimhen al Napoli' - anperillo : “Esce #Osimhen, entra… #Cavani!”. Avrà pure 35 anni, ma lo riprenderei di corsa. Talento immenso, atleta super, PE… - ServadeiDanilo : Il talento ceco Adam Hlozek al Bayer Leverkusen per 13 milioni di euro più bonus. Piaceva al Napoli #calciomercato - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Mou fa l'Italia ?? Due colpi per Inzaghi: vuole Bremer e Asllani ?? Nap… -