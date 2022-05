Calciomercato Milan, Real pronto a fare follie per Leao: pronta un’offerta irrinunciabile (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ottimo finale di campionato del portoghese ha permesso al club rossonero di conquistare il suo diciannovesimo scudetto. Tuttavia le prestazioni dell’esterno del Milan, non sono passate inosservate ai dirigenti di top club come il Real Madrid. Per blindarlo i rossoneri starebbero pensando a una clausola di 150 milioni di euro. Leao Milan Calciomercato Secondo fonti spagnole, il Real Madrid, dopo aver perso Mbappè, starebbe pensando ad un’offerta di 120 milioni di euro per assicurarsi l’esterno portoghese. Decisivo sara l’incontro tra l’entourage del giocatore e la società per trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. Emanuele Migliardi Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ottimo finale di campionato del portoghese ha permesso al club rossonero di conquistare il suo diciannovesimo scudetto. Tuttavia le prestazioni dell’esterno del, non sono passate inosservate ai dirigenti di top club come ilMadrid. Per blindarlo i rossoneri starebbero pensando a una clausola di 150 milioni di euro.Secondo fonti spagnole, ilMadrid, dopo aver perso Mbappè, starebbe pensando addi 120 milioni di euro per assicurarsi l’esterno portoghese. Decisivo sara l’incontro tra l’entourage del giocatore e la società per trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. Emanuele Migliardi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, visite e firma per #Origi dopo la finale di #UCL - calciomercatoit : ??ESCLUSIVO #Milan | Accelerata per l'olandese #NoaLang, da tempo nel mirino: a breve incontro con il suo agente. Ro… - cmdotcom : ESCLUSIVO #Milan, #Leao ha una clausola da 150 milioni - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #Milan, occhio al #RealMadrid: i 'Blancos' preparano una offerta da 120 milioni per #Leao #calciomercato https://t.c… - RosariaMirage : RT @anperillo: “Esce #Osimhen, entra… #Cavani!”. Avrà pure 35 anni, ma lo riprenderei di corsa. Talento immenso, atleta super, PERSONALITÀ… -