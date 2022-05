Calciomercato estivo | tutti i primi movimenti della Serie A

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Finita la stagione 2021/2022A dove il Milan ha strappato la vittoria finale ilinizia ad affacciarsi con le premature iniziative che valgono come prove generali per l’inizio dei giochi veri e propri. In questo articolo ci concentreremo su tre squadre in particolare: l’Atalanta, l’Inter e infine proprio il Milan. I nerazzurri si sono fermati al secondo posto, rimanendo tramortita dai cugini rossoneri che hanno saputo dare lo sprint finale per alzare la coppa. La Dea invece aveva iniziato bene, ma poi nel corsostagione ha avuto un crollo che gli è costato caro. Maria Sole Ferrieri Caputi: laA avrà il primo arbitro donna: l’Atalanta punta su Ederson Si muove il mercato a ...

Il calcio non dorme mai. Finite o quasi le competizioni nazionali e internazionali, il mercato divampa come un incendiosulla nostra penisola. Ma non esiste solo il professionismo , perché come diceva Camus: ' non c'è un altro posto del mondo dove l'uomo è più felice che in uno stadio di calcio '. In ogni dove, ...Secondo gli esperti riporta Agipronews , il passaggio del centrocampista del Sassuolo in nerazzurro durante ilsi gioca a 2,50, in netto vantaggio su un trio formato da Juventus, ...Nel mercato estivo la Juventus potrebbe dire addio a Rugani; il difensore, infatti, sembra avere il gradimento di una squadra italiana. La stagione si è conclusa e ora la Juventus può pensare ...“Zielinski è un giocatore forte, un ragazzo eccezionale, e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top”. Nel corso della stagione appena conclusa, Luciano Spalletti ha parlato così di Pi ...