(Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 mag. (Adnkronos) - "E' bellissimo, oggi realizzo unda. E' unatutta per questi tifosi fantastici. Siamo unaforte, forse non sappiamo ancora noi quanto, ci godiamo questaper noi e per". Lo ha detto a Sky l'attaccante azzurro Nicolò, autore del goldellacontro il Feyenoord che ha regalato ai giallorossi la Conference League.

È la vittoria di Nicolò, mattatore della serata con il lampo che stende il Feyenoord , che vendica la Barcaccia. È la vittoria dei tifosi giallorossi che da oggi avranno di che rispondere ai ...Decisivo il gol dial 32' che sblocca una partita complicata, con gli olandesi spesso ... Ilitaliano torna a trionfare in Europa dopo 12 anni dall'ultima volta. Le scelte di Mourinho e ... **Calcio: Zaniolo, 'realizzato sogno da bambino, vittoria per squadra e per Roma'** Si gioca. La Roma soffre. Al 66' escono Zaniolo e Zalewski, entrano Veretout e Spinazzola. Due minuti dopo 68' Veretout appena entrato serve un buon pallone a Abraham che sbilanciato calcia verso la ...Il portiere salva in due occasioni la Roma, Zaniolo la manda in delirio con il goal che decide la finale di Conference League. Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming ...