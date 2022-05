Calcio Promozione, venerdì playoff tra San Salvario e Aurora Vanchiglia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Appuntamento venerdì 27 maggio alle 21,30 al campo del Cus Grugliasco di Via Milano 63 con i playoff del campionato Promozione Open Csi. A sfidarsi saranno San Salvario e Aurora Vanchiglia. Un match che si preannuncia denso di emozioni visto che le due squadre, entrambe nate dall’azionariato popolare, sono gemellate. “All’inizio onestamente da entrambe le parti ci scherzavamo ma quando poi i sorteggi sono usciti siamo rimasti un po’ così, con un po’ di dispiacere. Un po’ perché tra gemellaggi vari, amicizie personali, bevute assieme e un’idea di sport popolare che ci unisce giocarsi la Promozione in partite ufficiali secche ci fa rimanere un po’ scottati” raccontano. Un derby a tutti gli effetti dunque. E a cui Aurora Vanchiglia ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Appuntamento27 maggio alle 21,30 al campo del Cus Grugliasco di Via Milano 63 con idel campionatoOpen Csi. A sfidarsi saranno San. Un match che si preannuncia denso di emozioni visto che le due squadre, entrambe nate dall’azionariato popolare, sono gemellate. “All’inizio onestamente da entrambe le parti ci scherzavamo ma quando poi i sorteggi sono usciti siamo rimasti un po’ così, con un po’ di dispiacere. Un po’ perché tra gemellaggi vari, amicizie personali, bevute assieme e un’idea di sport popolare che ci unisce giocarsi lain partite ufficiali secche ci fa rimanere un po’ scottati” raccontano. Un derby a tutti gli effetti dunque. E a cui...

