Calcio, la gioia di Mourinho dopo il trionfo in Conference League: “Abbiamo scritto la storia” (Di mercoledì 25 maggio 2022) La rete di Nicolò Zaniolo nel primo tempo regala alla Roma la Conference League 2022, torneo che quest’anno ha fatto il suo esordio assoluto a livello continentale. I capitolini si sono imposti per 1-0 sul Feyenoord nella finalissima andata in scena poco fa all’Albania Stadium di Tirana. Da ben 12 anni una squadra del Bel Paese non sollevava una coppa europea e la Roma aspettava di mettere un trofeo in bacheca dalla lontana stagione 2007-2008. La cavalcata dei giallorossi si è conclusa nel migliore dei modi e scaccia via i fantasmi di un campionato giocato leggermente al di sotto delle aspettative. Queste le parole dell’allenatore José Mourinho, che in carriera ha vinto 5 diversi trofei europei (tutti quelli ‘disponibili’): “Abbiamo scritto la storia. Mi passano tante cose per la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) La rete di Nicolò Zaniolo nel primo tempo regala alla Roma la2022, torneo che quest’anno ha fatto il suo esordio assoluto a livello continentale. I capitolini si sono imposti per 1-0 sul Feyenoord nella finalissima andata in scena poco fa all’Albania Stadium di Tirana. Da ben 12 anni una squadra del Bel Paese non sollevava una coppa europea e la Roma aspettava di mettere un trofeo in bacheca dalla lontana stagione 2007-2008. La cavalcata dei giallorossi si è conclusa nel migliore dei modi e scaccia via i fantasmi di un campionato giocato leggermente al di sotto delle aspettative. Queste le parole dell’allenatore José, che in carriera ha vinto 5 diversi trofei europei (tutti quelli ‘disponibili’): “la. Mi passano tante cose per la ...

Advertising

fanpage : #RomaFeyenoord José #Mourinho scoppia in lacrime al triplice fischio finale. Poi arriva una conferma importante ch… - PMurroccu : RT @G23Mld: Grazie per aver dato gioia a tanti ragazxi, #Mourinho mago delle finali - Aba_Tweet : È una coppetta, dicono. Una coppetta che però ha fatto partire migliaia di persone per Tirana. E ne ha portate altr… - G23Mld : Grazie per aver dato gioia a tanti ragazxi, #Mourinho mago delle finali - forzagranata1 : RT @Gherry1919: Mourinho e Roma oggi con il loro trofeo internazionale. Sabatini e Salerno domenica con la loro salvezza. Anche i grandi… -