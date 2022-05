Calcio italiano, Ballotta: “Non è automatico che con i soldi si vinca. I nostri presidenti terranno duro finché potranno, ma il futuro va verso un calcio aziendale” (Di mercoledì 25 maggio 2022) calcio italiano Ballotta – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore Marco Ballotta. Sul confronto fra le proprietà italiane e le cordate estere “I nostri presidenti faranno fatica sicuramente, ma non è automatico che con i soldi si vinca. Ricordiamoci che è sempre una sola squadra a vincere, e che sono sempre in quattro a qualificarsi in Champions. Chiaro che si perde del fascino, si perdono determinati valori, poi ovviamente il calcio cambia e si evolve, e questa cosa non può essere contrastata, bisogna accettarlo e gestire le cose al meglio. Sicuramente è impensabile poter competere con questa ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 25 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex calciatore Marco. Sul confronto fra le proprietà italiane e le cordate estere “Ifaranno fatica sicuramente, ma non èche con isi. Ricordiamoci che è sempre una sola squadra a vincere, e che sono sempre in quattro a qualificarsi in Champions. Chiaro che si perde del fascino, si perdono determinati valori, poi ovviamente ilcambia e si evolve, e questa cosa non può essere contrastata, bisogna accettarlo e gestire le cose al meglio. Sicuramente è impensabile poter competere con questa ...

Advertising

Pirlo_official : L’onore di entrare nella Hall of fame del Calcio Italiano ???? @Azzurri - SaraGama_ITA : Grazie Tujia per essere stata un punto di riferimento silenzioso costante e aver scritto l'inizio di una storia ind… - pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - SevenUp89 : RT @raffaelecaru: Bellinazzo: 'Da quando è arrivata Suning, ho detto che Inter e Juve si sarebbero contese il vertice del calcio italiano.… - GiudyMari : RT @Pirlo_official: L’onore di entrare nella Hall of fame del Calcio Italiano ???? @Azzurri -