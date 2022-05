Calcio | il 30 maggio presentazione della stagione di footvolley

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - "E' un pezzo di Brasile che si muove con me. E' una consuetudine per noi ritrovarci sulla sabbia con il pallone tra i piedi. Ci giochiamo tutti. Impariamo così…”. Aldair Nascimento dos Santos, campione del Mondo nel 1994, risponde a chi gli chiede cosa significhi giocare a. Una disciplina in grande espansione anche in Italia, che quest'anno vedrà impegnati i più grandi atletiscena internazionale. C'è anche una folta schiera di ex calciatori che offre spettacolo sulla sabbia. Tra questi, appunto, l'ex capitano del Brasile. E, tra i compagni che avrà accanto nella prossima estate, ci sarà anche Ronaldinho. In coppia con Max Tonetto, Aldair disputerà l'incontro dimostrativo in programma il 18 giugno al Centrale del Foro Italico. Con loro, gli atleti più importantidisciplina: i ...