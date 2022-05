(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - Trae lo scoppio di qualche petardo sta per iniziare l'afflusso allo stadio dei tifosi romanisti che questa sera assisterannoal maxischermo allestito all'alladitra Roma e Feyenord, che si disputerà alle 21 a Tirana. I cancelli si apriranno alle 18.30 lasciando il passo a famiglie con bambini e tanti giovani, quasi tutti muniti di bandiere, magliette o cappellini. La zona dell'obelisco è presidiata da camionette e auto di polizia, carabinieri e polizia locale. Il gruppo più cospicuo di tifosi occupa Ponte Duca d'Aosta e la banchina del Tevere sottostante. È proprio in questa zona che si sta manifestando in modo più caloroso il tifo giallorosso. Mentre le ...

Advertising

Radio1Rai : Notte di scontri e violenze a #Tirana, la capitale dell'Albania che stasera ospita la finale di Conference League d… - fanpage : #ConferenceLeague La notte è stata all'insegna della follia, scontri tra tifosi, ci sono almeno 60 persone fermate,… - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - BernardShakey11 : RT @TIM_Official: Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi la finale della UEFA #ConferenceLeague #Roma ?? #Feyenoord su DAZN. https://t.co… - TV7Benevento : Calcio: finale Conference league, fumoni giallorossi, cori e petardi davanti all'Olimpico - -

'Dobbiamo imparare a vincere le finali, ma ora siamo più esperti' Klopp torna sullapersa dal suo Liverpool contro il Real Madrid quattro anni fa, una gara decisa da alcuni errori clamorosi di ...Ferite almeno 15 persone, anche 2 italiani Ore 07:00 - Unaper la storia L'appuntamento è per le 21 di stasera 25 maggio: a Tirana Roma - Feyenoord giocano ladi Conference League. Per ...Tirana, 25 mag. – (Adnkronos) – In attesa della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord in programma alle ore 21, sono tantissimi i tifosi delle due squadra che in Piazza Scandebeg si mettono ...Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Tra fumoni giallorossi, cori e lo scoppio di qualche petardo sta per iniziare l’afflusso allo stadio dei tifosi romanisti che questa sera assisteranno davanti al maxischerm ...