Calcio, Europei Under 17: gli azzurrini si arrendono ai quarti di finale, l’Olanda vince 2-1 e passa il turno (Di mercoledì 25 maggio 2022) Serata amara per gli azzurrini di Bernardo Corradi, impegnati ai Campionati Europei Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Israele. Dopo una sudata qualificazione ai gironi l’Italia alza bandiera bianca nei quarti di finale, cedendo il passo alla quotata Olanda con il punteggio di 2-1 Fatale il doppio svantaggio subito nella prima frazione, nonostante un avvio arrembante. Al ’28 Misehouy insacca con il mancino al termine di un’azione concitata, poi Van Duiven concede il bis finalizzando di testa il bel traversone dell’autore del gol (’42). A inizio ripresa l’Italia si scuote e centra il bersaglio grazie al colpo di testa di Licani (’65), imbeccato perfettamente da Bruno. La partita si riapre e i ragazzi di Corradi si lanciano all’arrembaggio, purtroppo le incursioni di Di Maggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Serata amara per glidi Bernardo Corradi, impegnati ai Campionati17 diin corso di svolgimento in Israele. Dopo una sudata qualificazione ai gironi l’Italia alza bandiera bianca neidi, cedendo il passo alla quotata Olanda con il punteggio di 2-1 Fatale il doppio svantaggio subito nella prima frazione, nonostante un avvio arrembante. Al ’28 Misehouy insacca con il mancino al termine di un’azione concitata, poi Van Duiven concede il bis finalizzando di testa il bel traversone dell’autore del gol (’42). A inizio ripresa l’Italia si scuote e centra il bersaglio grazie al colpo di testa di Licani (’65), imbeccato perfettamente da Bruno. La partita si riapre e i ragazzi di Corradi si lanciano all’arrembaggio, purtroppo le incursioni di Di Maggio ...

