Calcio | Conference League | Zaniolo italiano più giovane a segnare in finale europea da Del Piero

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - L'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo ha segnato nella finale di Conference League al 32' della sfida con il Feyenoord. Un gol che vale un singolare primato. A 22 anni e 327 giorni Zaniolo è l'italiano più giovane a segnare in una finale europea degli ultimi 25 anni. L'ultimo a riuscirci fu Alessandro Del Piero, a 22 anni e 200 giorni, in occasione della finale di Champions tra Juve e Borussia Dortmund del 1997.

