Calcio | Conference League | Vezzali a Tirana per la finale della Roma

Radio1Rai : Notte di scontri e violenze a #Tirana, la capitale dell'Albania che stasera ospita la finale di Conference League d… - fanpage : #ConferenceLeague La notte è stata all'insegna della follia, scontri tra tifosi, ci sono almeno 60 persone fermate,… - sportmediaset : Incidenti a Tirana: fermati 48 tifosi romanisti. Trovate mazze e oggetti contundenti #roma #feyenoord… - MarceloJGonca : RT @Gazzetta_it: #Roma-Feyenoord, notte di scontri a Tirana: 60 arrestati (48 italiani) e 50 espulsi #UECL - sportface2016 : #UECLfinal, #Totti è a Tirana. Pranzo con il Premier albanese -

14.16 Roma, in vendita la maglia della finalissima La maglia con cui la Roma scenderà in campo questa sera in occasione della finale diLeague contro il Feyenoord è già disponibile sullo ...Alexander Ceferin ha parlato dello stato deleuropeo. Nella giornata di oggi si terrà la prima finale diLeague, competizione fortemente voluta da lui stesso. Il presidente della Uefa ha inoltre parlato della possibilità di ...(ANSA) - TIRANA, 25 MAG - Francesco Totti è a Tirana, per la gioia delle migliaia di romanisti che, sempre più, vanno riempendo le vie della capitale albense, e in particolare quelle della fan ...(Tuttosport) "Sono super soddisfatto della Conference, all'inizio c'erano tanti cosiddetti esperti di calcio che la definivano non importante. "È strano però che vogliano un loro torneo, ma ...