Calcio | Conference League | Vezzali a Tirana per la finale della Roma

Radio1Rai : Notte di scontri e violenze a #Tirana, la capitale dell'Albania che stasera ospita la finale di Conference League d… - fanpage : #ConferenceLeague La notte è stata all'insegna della follia, scontri tra tifosi, ci sono almeno 60 persone fermate,… - sportmediaset : Incidenti a Tirana: fermati 48 tifosi romanisti. Trovate mazze e oggetti contundenti #roma #feyenoord… - MarceloJGonca : RT @Gazzetta_it: #Roma-Feyenoord, notte di scontri a Tirana: 60 arrestati (48 italiani) e 50 espulsi #UECL - sportface2016 : #UECLfinal, #Totti è a Tirana. Pranzo con il Premier albanese -

È la finale di , ma , pesata la sfida, rivede l'ultimo derby. Il 4 - 2 - 3 - 1 di Slot come il 4 - 3 - 3 di Sarri. Il sistema di gioco è simile, tant'è vero che in alcuni casi il Feyenoord passa al 4 -...La partita tra Roma e Feyenoord, valida per la finale diLeague, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La piattaforma satellitare sarà collegata per raccontare l'evento clou della serata ...Roma, 25 mag. - La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali è giunta a Tirana per assistere alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord nella capitale albanese.(ANSA) - TIRANA, 25 MAG - Francesco Totti è a Tirana, per la gioia delle migliaia di romanisti che, sempre più, vanno riempendo le vie della capitale albense, e in particolare quelle della fan ...