Calcio | Conference League | trionfo Roma | Feyenoord battuto 1-0

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tirana, 25 mag. (Adnkronos) - Laa 31 anni dalla sua ultima finale europea trionfa a Tirana, conquistando la, alla sua prima edizione, battendo in finale il1-0. Il gol vittoria dei giallorossi è firmato da Zaniolo al 32' del primo tempo, risultato tenuto dalla squadra di Mourinho con le unghie e con i denti fino al 95'. Una gara di tecnica e cuore che regala allaun trofeo europeo che mancava dalla Coppa delle Fiere del 1961. Per Mourinho è il quintoin una Coppa Europea, dopo due Champions e due Europa, è il primo e l'unico tecnico ad aver vinto in tutte e tre le competizioni Uefa. L'Italia torna a sollevare un trofeo europeo dopo 12 anni dall'Inter del triplete dello stesso Mourinho.