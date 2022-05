Calcio: Conference League, 'grande festa per i tifosi all'uscita dall'Olimpico' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - grande festa per i tifosi romanisti in uscita dallo stadio Olimpico di Roma dove hanno assistito alla finale di Conference League tra Roma e Feyenord, che si disputava a Tirana e che è stata proiettata sui maxi schermi nello stadio della Capitale. Il deflusso è già cominciato tra urla di gioia, cori, esultanze e bandiere giallorosse che sventolano alte per la vittoria. Festeggiamenti anche da parte degli automobilisti che transitano sul lungotevere mentre i tifosi sfilano fieri lasciandosi alle spalle lo stadio. Ancora tanti gli ultras che stanno continuando a esultare all'interno dello stadio mentre dagli altoparlanti vengono scandite le raccomandazioni a non rovinare la festa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) -per iromanisti ino stadiodi Roma dove hanno assistito alla finale ditra Roma e Feyenord, che si disputava a Tirana e che è stata proiettata sui maxi schermi nello stadio della Capitale. Il deflusso è già cominciato tra urla di gioia, cori, esultanze e bandiere giallorosse che sventolano alte per la vittoria. Festeggiamenti anche da parte degli automobilisti che transitano sul lungotevere mentre isfilano fieri lasciandosi alle spalle lo stadio. Ancora tanti gli ultras che stanno continuando a esultare all'interno dello stadio mentre dagli altoparlanti vengono scandite le raccomandazioni a non rovinare la

