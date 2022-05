Calcio: Colombia. Prima convocazione Agudelo, unico 'italiano' in elenco (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per il giocatore dello Spezia Prima chiamata nella Nazionale maggiore BOGOTA' (Colombia) - Cinque novità assolute nelle convocazioni della Colombia per l'amichevole contro l'Arabia Saudita, in ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per il giocatore dello Speziachiamata nella Nazionale maggiore BOGOTA' () - Cinque novità assolute nelle convocazioni dellaper l'amichevole contro l'Arabia Saudita, in ...

Calcio: Colombia. Prima convocazione Agudelo, unico 'italiano' in elenco Per il giocatore dello Spezia prima chiamata nella Nazionale maggiore BOGOTA' (COLOMBIA) - Cinque novità assolute nelle convocazioni della Colombia per l'amichevole contro l'Arabia Saudita, in programma il 5 giugno a Murcia, in Spagna. Tra i debuttanti c'è anche Kevin Agudelo, giocatore dello Spezia inserito in lista tra i centrocampisti.